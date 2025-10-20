Exposition solo « Shēng Dòng | 生动 – L’homme, reflet de la nature » de WanBing HUANG à Paris LooLooLook Gallery Paris

Exposition solo « Shēng Dòng | 生动 – L’homme, reflet de la nature » de WanBing HUANG à Paris LooLooLook Gallery Paris lundi 20 octobre 2025.

Shēng Dòng | 生动 – L’homme, reflet de la nature

20 octobre – 2 novembre 2025

LooLooLook Gallery, 12 rue de la Sourdière, Paris 1er

Vernissage : vendredi 24 octobre à 18h, en présence de l’artiste

LooLooLook Gallery a le grand plaisir de présenter l’exposition personnelle de WanBing HUANG, figure montante de l’art textile contemporain.

Intitulée Shēng Dòng | 生动 – L’homme, reflet de la nature, cette exposition immersive explore le lien intime entre matière, tradition et philosophie.

Inspirée du Dao De Jing (道德经) de Laozi —

「人法地，地法天，天法道，道法自然」

L’homme suit la Terre, la Terre suit le Ciel, le Ciel suit la Voie, la Voie suit la Nature —

WanBing HUANG propose un retour à l’essentiel : renouer avec la nature, réinventer les gestes ancestraux et retrouver un équilibre intérieur dans un monde saturé de technologie.

Au cœur de sa création, le Xiabu, étoffe traditionnelle en ramie inscrite au patrimoine immatériel, devient matière vivante. Déchirée, cousue, pliée, elle se transforme en sculptures textiles où s’entrelacent immobilité et mouvement, mémoire et métamorphose.

Diplômée de Central Saint Martins à Londres, finaliste du LOEWE Foundation Craft Prize 2023 et lauréate du Grand Prix des 160 ans du Salon des Beaux-Arts de Paris en 2024, WanBing HUANG est aujourd’hui reconnue à l’international. Ses œuvres rejoignent les collections du Victoria & Albert Museum et de la LOEWE Foundation, affirmant la portée universelle de son langage textile.

En résonance avec ASIA NOW 2025, WanBing Huang dévoile à la LooLooLook Gallery une recherche sensible autour du textile, du geste artisanal et de l’harmonie entre l’homme et la nature.

Du lundi 20 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-03T00:59:59+01:00

Date(s) :

LooLooLook Gallery 12, rue de la Sourdière 75001 Paris

http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com https://www.facebook.com/Looloolookart https://www.facebook.com/Looloolookart