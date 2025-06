Exposition « Something Moves, Caroline Corbasson » Lee Ufan Arles Arles 7 juillet 2025 10:00

Lee Ufan Arles présente l’exposition « Something Moves, Caroline Corbasson » à l’Atelier MA, 16 rue Vernon, Arles. Venez découvrir le fruit de la résidence de la lauréate de la deuxième édition du prix Art & Environnement.

Du 7 juillet au 5 octobre 2025, Lee Ufan Arles et la Maison Guerlain présentent Something Moves de Caroline Corbasson, la lauréate de la deuxième édition du prix Art & Environnement. L’exposition sera à découvrir à l’Atelier MA.



Née en 1989, Caroline Corbasson est une artiste franco-canadienne qui explore l’infiniment grand et l’infiniment petit, par la création d’œuvres mêlant sciences et imaginaire. La proposition pour le prix Art & Environnement, intitulée Something Moves, donne naissance à un corpus d’œuvres composé de peintures à l’huile, de dessins, de vidéos, de photographies et de poésies. Le travail présenté à Lee Ufan Arles gravite autour de l’observation du vent. Son attrait plus large pour le ciel anime nombre de ses séries, et se déploie ici dans une dimension introspective.



La résidence apporte des conditions de travail rêvées, à savoir du temps et de l’espace. C’est extrêmement précieux, car je manquais de temps, principalement. En deux mois, j’ai l’impression d’avoir créé plus qu’en une année entière. Pouvoir communiquer, pendant cette période, avec l’œuvre de Lee Ufan, que je voyais quotidiennement en me promenant dans la Fondation, était une chance. Je sens sa présence, bienveillante, et je suis reconnaissante d’avoir cette chance inouïe d’être dans cet endroit sublime. Caroline Corbasson



English :

Lee Ufan Arles presents the exhibition « Something Moves, Caroline Corbasson » at Atelier MA, 16 rue Vernon, Arles. Come and discover the fruit of the residency of the winner of the second Art & Environnement prize.

German :

Lee Ufan Arles präsentiert die Ausstellung « Something Moves, Caroline Corbasson » im Atelier MA, 16 rue Vernon, Arles. Entdecken Sie die Früchte des Aufenthalts der Preisträgerin der zweiten Ausgabe des Preises Kunst & Umwelt.

Italiano :

Lee Ufan Arles presenta la mostra « Something Moves, Caroline Corbasson » presso l’Atelier MA, 16 rue Vernon, Arles. Venite a scoprire i frutti della residenza della vincitrice del secondo premio Art & Environnement.

Espanol :

Lee Ufan Arles presenta la exposición « Something Moves, Caroline Corbasson » en el Atelier MA, 16 rue Vernon, Arles. Venga a descubrir los frutos de la residencia de la ganadora del segundo premio Art & Environnement.

