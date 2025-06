Exposition « Sommes-nous » L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen 28 juin 2025 14:00

Calvados

Exposition « Sommes-nous » L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Cette exposition de Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh est née d’un désir celui de faire dialoguer des pratiques picturales profondément incarnées, où la figure humaine n’est jamais un simple motif, mais un lieu d’épreuve, de mémoire et de lien.

Chez Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh, la peinture est une manière de s’inscrire dans le monde, d’en questionner les récits et d’en ouvrir d’autres possibles. La peinture figurative connaît aujourd’hui un renouveau intense, porté par de nombreux artistes qui réinvestissent le récit, le corps et la mémoire avec une acuité renouvelée. L’exposition Sommes-nous, titre est emprunté à une chanson d’Alain Bashung, rassemble deux artistes, deux femmes, deux peintres Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh. Si leurs univers et leur langage pictural diffèrent profondément, une dynamique commune les réunit celle de penser la peinture comme un espace de relation. Relation entre les corps, entre les identités, entre les imaginaires, mais aussi entre le regard du spectateur et la charge émotionnelle des œuvres.

Ces deux artistes partagent un même engagement dans la représentation du corps habité, traversé par des récits multiples, parfois contradictoires, souvent fragmentés. Chez elles, la peinture devient un lieu de densité où l’intime rencontre le politique, où les références classiques dialoguent avec les urgences contemporaines. Ce qui les rassemble, au-delà de leur génération et de leur ancrage dans une peinture exigeante et virtuose, c’est un même souci du lien lien entre les êtres, entre les histoires, entre les cultures, mais aussi lien entre tradition picturale et langage contemporain.

COMMISSARIAT Yvan Poulain, directeur et Patrick Roussel, directeur adjoint de L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen

Cette exposition de Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh est née d’un désir celui de faire dialoguer des pratiques picturales profondément incarnées, où la figure humaine n’est jamais un simple motif, mais un lieu d’épreuve, de mémoire et de lien.

Chez Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh, la peinture est une manière de s’inscrire dans le monde, d’en questionner les récits et d’en ouvrir d’autres possibles. La peinture figurative connaît aujourd’hui un renouveau intense, porté par de nombreux artistes qui réinvestissent le récit, le corps et la mémoire avec une acuité renouvelée. L’exposition Sommes-nous, titre est emprunté à une chanson d’Alain Bashung, rassemble deux artistes, deux femmes, deux peintres Marion Bataillard et Nazanin Pouyandeh. Si leurs univers et leur langage pictural diffèrent profondément, une dynamique commune les réunit celle de penser la peinture comme un espace de relation. Relation entre les corps, entre les identités, entre les imaginaires, mais aussi entre le regard du spectateur et la charge émotionnelle des œuvres.

Ces deux artistes partagent un même engagement dans la représentation du corps habité, traversé par des récits multiples, parfois contradictoires, souvent fragmentés. Chez elles, la peinture devient un lieu de densité où l’intime rencontre le politique, où les références classiques dialoguent avec les urgences contemporaines. Ce qui les rassemble, au-delà de leur génération et de leur ancrage dans une peinture exigeante et virtuose, c’est un même souci du lien lien entre les êtres, entre les histoires, entre les cultures, mais aussi lien entre tradition picturale et langage contemporain.

COMMISSARIAT Yvan Poulain, directeur et Patrick Roussel, directeur adjoint de L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

English : Exposition « Sommes-nous »

This exhibition by Marion Bataillard and Nazanin Pouyandeh was born of a desire to bring together two deeply embodied pictorial practices, in which the human figure is never a mere motif, but a place of trial, memory and connection.

For Marion Bataillard and Nazanin Pouyandeh, painting is a way of inscribing oneself in the world, questioning its narratives and opening up new possibilities. Today, figurative painting is undergoing an intense revival, driven by numerous artists who are reinvesting narrative, the body and memory with renewed acuity. The Sommes-nous exhibition, whose title is borrowed from an Alain Bashung song, brings together two artists, two women, two painters: Marion Bataillard and Nazanin Pouyandeh. Although their worlds and pictorial languages differ profoundly, they share a common dynamic: that of thinking of painting as a space for relationships. A relationship between bodies, identities and imaginations, but also between the viewer’s gaze and the emotional charge of the work.

Both artists share a commitment to the representation of the inhabited body, traversed by multiple, sometimes contradictory, often fragmented narratives. For them, painting becomes a place of density where the intimate meets the political, where classical references converse with contemporary urgencies. What unites them, beyond their generation and their roots in demanding, virtuoso painting, is a shared concern for connection: connection between people, between histories, between cultures, but also connection between pictorial tradition and contemporary language.

COMMISSARIAT: Yvan Poulain, director and Patrick Roussel, deputy director of L’Artothèque, Caen’s contemporary art space

German : Exposition « Sommes-nous »

Diese Ausstellung von Marion Bataillard und Nazanin Pouyandeh entstand aus einem Wunsch heraus: dem Wunsch, tief verkörperte malerische Praktiken miteinander in Dialog treten zu lassen, in denen die menschliche Figur nie ein einfaches Motiv ist, sondern ein Ort der Prüfung, der Erinnerung und der Verbindung.

Für Marion Bataillard und Nazanin Pouyandeh ist die Malerei eine Art und Weise, sich in die Welt einzuschreiben, ihre Erzählungen zu hinterfragen und andere Möglichkeiten zu eröffnen. Die figurative Malerei erlebt heute eine intensive Wiederbelebung, die von zahlreichen Künstlern getragen wird, die sich mit neuer Schärfe auf die Erzählung, den Körper und die Erinnerung besinnen. Die Ausstellung Sommes-nous, deren Titel einem Lied von Alain Bashung entlehnt ist, bringt zwei Künstlerinnen, zwei Frauen, zwei Malerinnen zusammen: Marion Bataillard und Nazanin Pouyandeh. Obwohl sich ihre Welten und ihre Bildsprache stark unterscheiden, verbindet sie eine gemeinsame Dynamik: die Malerei als einen Raum der Beziehung zu betrachten. Beziehung zwischen Körpern, zwischen Identitäten, zwischen Vorstellungswelten, aber auch zwischen dem Blick des Betrachters und der emotionalen Aufladung der Werke.

Die beiden Künstlerinnen teilen ein gemeinsames Engagement für die Darstellung des bewohnten Körpers, der von vielfältigen, manchmal widersprüchlichen und oft fragmentierten Erzählungen durchzogen ist. Bei ihnen wird die Malerei zu einem Ort der Dichte, an dem das Intime auf das Politische trifft, wo klassische Referenzen mit zeitgenössischen Dringlichkeiten in Dialog treten. Was sie über ihre Generation und ihre Verankerung in einer anspruchsvollen und virtuosen Malerei hinaus verbindet, ist ein gemeinsames Streben nach Verbindung: Verbindung zwischen Menschen, zwischen Geschichten, zwischen Kulturen, aber auch Verbindung zwischen der Tradition der Malerei und der zeitgenössischen Sprache.

KOMMISSARIAT: Yvan Poulain, Direktor, und Patrick Roussel, stellvertretender Direktor von L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen

Italiano :

Questa mostra di Marion Bataillard e Nazanin Pouyandeh nasce dal desiderio di creare un dialogo tra pratiche pittoriche profondamente incarnate, in cui la figura umana non è mai un semplice motivo, ma un luogo di prova, memoria e connessione.

Per Marion Bataillard e Nazanin Pouyandeh, la pittura è un modo di essere parte del mondo, di metterne in discussione le narrazioni e di aprire nuove possibilità. La pittura figurativa sta vivendo un’intensa rinascita, guidata da una schiera di artisti che reinvestono la narrazione, il corpo e la memoria con rinnovata acutezza. La mostra Sommes-nous, che prende il nome da una canzone di Alain Bashung, riunisce due artiste, due donne, due pittrici: Marion Bataillard e Nazanin Pouyandeh. Sebbene i loro mondi e il loro linguaggio pittorico differiscano profondamente, condividono una dinamica comune: quella di pensare la pittura come uno spazio di relazione. Relazioni tra corpi, tra identità, tra mondi immaginari, ma anche tra lo sguardo dello spettatore e la carica emotiva delle opere.

Questi due artisti condividono l’impegno nella rappresentazione del corpo abitato, attraversato da narrazioni multiple, a volte contraddittorie, spesso frammentate. Per loro la pittura diventa un luogo di densità, dove l’intimo incontra il politico, dove i riferimenti classici entrano in dialogo con le urgenze contemporanee. Ciò che li unisce, al di là della loro generazione e delle loro radici in una pittura esigente e virtuosa, è una comune preoccupazione per la connessione: connessione tra persone, tra storie, tra culture, ma anche connessione tra tradizione pittorica e linguaggio contemporaneo.

COMMISSARIATO: Yvan Poulain, direttore e Patrick Roussel, vicedirettore de L’Artothèque, lo spazio d’arte contemporanea di Caen

Espanol :

Esta exposición de Marion Bataillard y Nazanin Pouyandeh nace del deseo de crear un diálogo entre prácticas pictóricas profundamente encarnadas, en las que la figura humana nunca es un mero motivo, sino un lugar de prueba, memoria y conexión.

Para Marion Bataillard y Nazanin Pouyandeh, la pintura es una forma de formar parte del mundo, cuestionar sus relatos y abrir nuevas posibilidades. La pintura figurativa vive actualmente un intenso renacimiento, impulsado por una multitud de artistas que reinvierten la narración, el cuerpo y la memoria con una agudeza renovada. La exposición Sommes-nous, que toma su nombre de una canción de Alain Bashung, reúne a dos artistas, dos mujeres, dos pintoras: Marion Bataillard y Nazanin Pouyandeh. Aunque sus mundos y su lenguaje pictórico difieren profundamente, comparten una dinámica común: la de concebir la pintura como un espacio de relaciones. Relaciones entre cuerpos, entre identidades, entre mundos imaginarios, pero también entre la mirada del espectador y la carga emocional de las obras.

Estos dos artistas comparten un compromiso con la representación del cuerpo habitado, atravesado por narrativas múltiples, a veces contradictorias, a menudo fragmentadas. Para ellos, la pintura se convierte en un lugar de densidad, donde lo íntimo se encuentra con lo político, donde las referencias clásicas entran en diálogo con las urgencias contemporáneas. Lo que les une, más allá de su generación y de sus raíces en la pintura exigente y virtuosa, es una preocupación compartida por la conexión: conexión entre personas, entre historias, entre culturas, pero también conexión entre la tradición pictórica y el lenguaje contemporáneo.

COMMISSARIAT: Yvan Poulain, director y Patrick Roussel, director adjunto de L’Artothèque, el espacio de arte contemporáneo de Caen

L’événement Exposition « Sommes-nous » Caen a été mis à jour le 2025-06-17 par Calvados Attractivité