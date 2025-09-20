Exposition SOMNIUM Luc Doerflinger La Plomberie Centre d’art contemporain Épinal
Exposition SOMNIUM Luc Doerflinger
La Plomberie Centre d’art contemporain 46 Bis rue Saint-Michel Épinal Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-12-12
2025-09-20
Luc Doerflinger, artiste nancéien, sera exposé à La Lune en Parachute. Son œuvre, à la fois dense, hybride et profondément poétique, explore les zones troubles de la perception et de la mémoire.
Depuis plusieurs décennies, il développe un travail singulier mêlant peinture, dessin, gravure et installations lumineuses. À rebours de la frénésie visuelle contemporaine, Luc Doerflinger cultive un art du silence et de l’étrangeté, où le décalage devient langage. Il invite à ralentir, à ressentir, à voir autrement.Tout public
English :
Luc Doerflinger, an artist from Nancy, will be exhibiting at La Lune en Parachute. His dense, hybrid and deeply poetic work explores the troubled zones of perception and memory.
For several decades, he has been developing a singular body of work combining painting, drawing, engraving and light installations. In contrast to contemporary visual frenzy, Luc Doerflinger cultivates an art of silence and strangeness, where discrepancy becomes language. He invites us to slow down, to feel, to see differently.
German :
Luc Doerflinger, ein Künstler aus Nancy, wird in La Lune en Parachute ausgestellt. Sein dichtes, hybrides und zutiefst poetisches Werk erforscht die trüben Bereiche der Wahrnehmung und des Gedächtnisses.
Seit mehreren Jahrzehnten entwickelt er ein einzigartiges Werk, das Malerei, Zeichnungen, Gravuren und Lichtinstallationen miteinander verbindet. Als Gegenpol zum zeitgenössischen visuellen Rausch kultiviert Luc Doerflinger eine Kunst der Stille und der Fremdheit, in der die Diskrepanz zur Sprache wird. Er lädt dazu ein, sich zu verlangsamen, zu fühlen und anders zu sehen.
Italiano :
Luc Doerflinger, artista di Nancy, esporrà a La Lune en Parachute. Il suo lavoro denso, ibrido e profondamente poetico esplora le zone torbide della percezione e della memoria.
Da diversi decenni sviluppa un singolare corpus di opere che combina pittura, disegno, incisione e installazioni luminose. In contrasto con la frenesia visiva contemporanea, Luc Doerflinger coltiva un’arte del silenzio e della stranezza, in cui la discrepanza diventa linguaggio. Ci invita a rallentare, a sentire, a vedere in modo diverso.
Espanol :
Luc Doerflinger, artista de Nancy, expone en La Lune en Parachute. Su obra, densa, híbrida y profundamente poética, explora las zonas turbias de la percepción y la memoria.
Desde hace varias décadas, desarrolla una obra singular que combina pintura, dibujo, grabado e instalaciones de luz. En contraste con el frenesí visual contemporáneo, Luc Doerflinger cultiva un arte del silencio y la extrañeza, donde la discrepancia se convierte en lenguaje. Nos invita a ir más despacio, a sentir, a ver de otra manera.
