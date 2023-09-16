Exposition Songe d’une Nuit d’été de Delphine Gigoux-Martin Musée régional d’Auvergne Riom

Exposition Songe d’une Nuit d’été de Delphine Gigoux-Martin 16 et 17 septembre 2023 Musée régional d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-16T10:00:00 – 2023-09-16T12:00:00

Fin : 2023-09-17T14:00:00 – 2023-09-17T18:00:00

Pénétrez dans un véritable songe [éveillé]

Le Musée régional d’Auvergne vous invite à découvrir le travail artistique de Delphine Gigoux-Martin.

Avec délicatesse, poésie et jouant sur les rencontres improbables, l’artiste invitée, investit ce musée ethnographique avec ses installations vidéo et plastiques.

Musée régional d’Auvergne 10bis Rue Delille, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381731 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-regional-dauvergne-1 [{« link »: « https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-regional-dauvergne/expositions-1 »}] La vie agricole occupe ici une large place, travaux des champs, élevage, apiculture, chasse, pêche, viticulture ainsi que différentes formes d’artisanat, féminin ou masculin, fabrication de dentelle ou de chapelets, filage, tissage, taille de la pierre, poterie, vannerie. La salle commune d’une maison de l’est du département donne un exemple de l’habitat auvergnat d’autrefois, mobilier, vaisselle, luminaire, objets de la vie quotidienne évoquent la vie domestique. Naissance, mariage, veuvage, ainsi que jeux, musiques et fêtes – dont celle du saint patron de Riom, saint Amable – évoquent les différents moments de la vie. Le musée s’enorgueillit d’une importante collection de costumes, coiffes et bijoux des différents secteurs d’Auvergne ainsi que d’un fonds important de sculptures religieuses en bois polychrome.

Trois cerfs, installation vidéo, Musée régional d’Auvergne © Delphine Gigoux-Martin