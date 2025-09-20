Exposition « Songes de papier » de Benjamin Lacombe Angers

Exposition « Songes de papier » de Benjamin Lacombe

23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

La Collégiale accueille l’auteur-illustrateur français Benjamin Lacombe pour sa plus grosse exposition à ce jour!

Contes, Nature, Japon… retrouvez ses différents univers réunis dans un lieu d’exception! .

23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

