Exposition Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde Atelier Bletterie La Rochelle

Exposition Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde Atelier Bletterie La Rochelle vendredi 12 septembre 2025.

Exposition Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde

Atelier Bletterie Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-12

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-12

Entre poésie et éclat, l’exposition Songes et fragments de lumière réunit les sculptures de Bérénice Fourmy et les peintures d’Olivia Rolde.

.

Atelier Bletterie Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 85 24 04 atelier.bletterie@gmail.com

English : Exhibition Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde

Between poetry and brilliance, the « Songes et fragments de lumière » exhibition brings together sculptures by Bérénice Fourmy and paintings by Olivia Rolde.

German : Ausstellung Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde

Zwischen Poesie und Glanz vereint die Ausstellung « Songes et fragments de lumière » (Träume und Lichtfragmente) die Skulpturen von Bérénice Fourmy und die Gemälde von Olivia Rolde.

Italiano :

Tra poesia e brillantezza, la mostra « Songes et fragments de lumière » riunisce sculture di Bérénice Fourmy e dipinti di Olivia Rolde.

Espanol : Exposicion Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde

Entre poesía y brillo, la exposición « Songes et fragments de lumière » reúne esculturas de Bérénice Fourmy y pinturas de Olivia Rolde.

L’événement Exposition Songes et fragments de Lumière Bérénice Fourmy & Olivia Rolde La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-01 par La Rochelle Tourisme