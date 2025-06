Exposition Sonia Gomes « Raio de sol » (rayon de soleil) Lens 21 juin 2025 07:00

Le Pavillon de verre offre des regards contemporains sur l’histoire de l’art, dans la continuité de la Galerie du temps. Le Louvre-Lens se réjouit d’y présenter l’œuvre de Sonia Gomes. L’artiste brésilienne est internationalement reconnue pour sa manière de transcender l’art textile et de déployer ses créations dans l’espace.

Sonia Gomes crée à partir de tissus confiés par son entourage ou des anonymes et leur donne ainsi une nouvelle vie. Révélant la beauté des matériaux du quotidien, elle les noue, coud, tord, étire ou brode, assemble pour créer des compositions vivantes. À travers elles, elle transmet de nouvelles histoires. Dans ses œuvres, elle réconcilie l’art et l’artisanat. L’intérêt de l’artiste pour l’artisanat et le travail manuel vient de sa grand-mère et de la ville de Caétanopolis dont elle est originaire, petite ville du Minas Gerais considérée comme le berceau de l’industrie textile brésilienne. Son travail s’inscrit aussi dans l’héritage des femmes afro-descendantes dans la culture artistique brésilienne.

Conçue en étroite collaboration avec l’artiste et son studio, l’exposition présente plusieurs œuvres de Sonia Gomes, dont une de ses plus grandes installations Sinfonia das Cores, 34 cordes. Elles entrent en résonance avec l’architecture du Pavillon de verre et la végétation environnante du parc. Elles rappellent aussi l’héritage des mains de celles et de ceux qui ont tissé l’histoire textile des Hauts-de-France. .

The Pavillon de verre offers contemporary perspectives on the history of art, following on from the Galerie du temps. Louvre-Lens is delighted to present the work of Sonia Gomes. The Brazilian artist is internationally renowned for the way she transcends textile art and deploys her creations in space.

Der Glaspavillon bietet einen zeitgenössischen Blick auf die Kunstgeschichte, in Fortsetzung der Galerie der Zeit. Der Louvre-Lens freut sich, dort das Werk von Sonia Gomes zu präsentieren. Die brasilianische Künstlerin ist international bekannt für ihre Art, die Textilkunst zu transzendieren und ihre Kreationen im Raum zu entfalten.

Il Pavillon de verre offre prospettive contemporanee sulla storia dell’arte, dopo la Galerie du temps. Louvre-Lens è lieta di presentare l’opera di Sonia Gomes. L’artista brasiliana è nota a livello internazionale per il modo in cui trascende l’arte tessile e dispiega le sue creazioni nello spazio.

El Pavillon de verre ofrece perspectivas contemporáneas sobre la historia del arte, como continuación de la Galerie du temps. Louvre-Lens se complace en presentar la obra de Sonia Gomes. La artista brasileña es conocida internacionalmente por su forma de trascender el arte textil y desplegar sus creaciones en el espacio.

