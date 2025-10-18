Exposition Sonotopics ENSAP de Talence Talence

Exposition Sonotopics ENSAP de Talence Talence samedi 18 octobre 2025.

Exposition Sonotopics 18 – 31 octobre ENSAP de Talence Gironde

Gratuit, entrée libre dans la limite des capacités d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-31T09:00:00 – 2025-10-31T17:00:00

Sonotopics Manifesto #2

« Entendre, écouter ; de l’écoute réduite de nos environnements à l’écoute causale de nos univers sonores : prendre soin de nos environnements en aménageant leur sonorité urbaine. »

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2025, le collectif Sonotopics investit l’ENSAP Bordeaux avec un événement multiforme mêlant exposition multimédia, conférences-ateliers et installations sonores.

L’objectif ? Interroger la place du son dans l’espace, à toutes les échelles de notre vécu quotidien.

Le collectif invite pour l’occasion la compagnie Aïla, dans le cadre du projet AmbiMuse, une résidence arts et sciences portée par l’Université de Bordeaux (FACTS). Ensemble, ils proposent une expérience sensible et collective du sonore.

Temps forts :

Une exposition du 18 octobre au 14 novembre 2025, au sein de la Pyramide de l’ENSAP Bordeaux

Le concert participatif AmbiMuse, conçu comme un moment d’écoute interindividuelle et collective, pour repenser notre rapport aux paysages sonores dans un monde urbain de plus en plus assourdissant.

️ Sonotopics Manifesto #10

« Le silence est mort, la rumeur est d’or. Dans toutes les chapelles du culte de l’espace, le collectif Sonotopics agit en vue de porter l’indicible présence du son auprès des vivants, de leurs temps et de leurs lieux. »

ENSAP de Talence 740 Cours de la Libération, 33400 Talence, France Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557351100 http://www.bordeaux.archi.fr

Sonotopics Manifesto #2

© ENSAP Bordeaux