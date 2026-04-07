Exposition Sophie Cure – Plier les flammes, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain
Exposition Sophie Cure – Plier les flammes, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain mardi 7 avril 2026.
Exposition Sophie Cure – Plier les flammes 7 avril – 30 mai Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Présentation du travail de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure, à la médiathèque Charles-Gautier Hermeland – une exposition conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.
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Présentation du travail de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure. Une expo conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.
Sophie Cure
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