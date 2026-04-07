Exposition Sophie Cure – Plier les flammes, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Exposition Sophie Cure – Plier les flammes 7 avril – 30 mai Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Présentation du travail de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure, à la médiathèque Charles-Gautier Hermeland – une exposition conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Présentation du travail de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure. Une expo conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.

Sophie Cure