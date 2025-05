Exposition Sorcières (1860-1920) – Place Julia Pont-Aven, 7 juin 2025 10:00, Pont-Aven.

Finistère

Exposition Sorcières (1860-1920) Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-07-01

L’exposition d’été en partenariat avec le musée d’Orsay met à l’honneur la figure de la sorcière au XIXe siècle.

Au cœur de notre imaginaire collectif, les sorcières ont longtemps incarné l’allégorie de la vieillesse, de la mort, du vice et du mal. Elles sont associées au surnaturel, à la nature, à ce qui fait peur et que l’on ne maîtrise pas. Mais 1862 marque une rupture avec la publication de La Sorcière de l’historien Jules Michelet la sorcière devient alors à la fois un emblème de révolte, de connaissance et d’harmonie avec les éléments naturels, posant les bases de l’éco-féminisme.

Evelyn de Morgan, The Love Potion [La Potion d’amour], 1903, huile sur toile, H. 104 ; l. 99 cm Guildford, The De Morgan Foundation © Photo Artvee. .

Place Julia Musée de Pont-Aven

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Sorcières (1860-1920) Pont-Aven a été mis à jour le 2025-05-14 par OTC CCA