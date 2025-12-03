Exposition Sorcières Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 10:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € / 9 € / Gratuit 5 € / 9 € / Gratuit Ouverture de la billetterie : 10 décembre 2025 à 11hRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Tout public

Exposition au musée d’histoire de Nantes À travers un parcours immersif et rigoureux, cette exposition propose d’explorer l’une des plus vastes persécutions de l’histoire : celle des femmes accusées de sorcellerie, du crépuscule du Moyen Âge à l’époque moderne. Dépassant les poncifs et les représentations stéréotypées, l’exposition s’attache à mettre en lumière les racines historiques, sociales et culturelles de la figure de la sorcière, tout en dévoilant les multiples réalités tout autant que les fictions qui ont successivement été projetées sur ce terme. Le parcours s’ouvrira sur les magiciennes de l’Antiquité, exaltées par les poètes et auteurs anciens, dont les rites et pratiques étaient alors connus de tous. Il traversera ensuite les grandes angoisses médiévales, les procès inquisitoriaux, avant de s’attarder sur l’intensification des chasses aux sorcières aux 16e et 17e siècles. L’itinéraire mènera enfin à la décriminalisation progressive des pratiques occultes, jusqu’à la réappropriation contemporaine de l’image de la sorcière, désormais perçue comme une figure de puissance, affranchie de toute connotation démoniaque. Pour reconstituer et remonter ce fil vertigineux, près de 180 œuvres et objets – gravures, peintures, manuscrits anciens, objets de culte ou de sorcellerie – issus de prestigieuses institutions françaises et européennes, et des dispositifs multimédias – films, témoignages, cartes animées, sound design – rythment ce parcours aux frontières du réel et aux confins des imaginaires. Oscillant entre imaginaire collectif, mémoire occultée et histoire de la peur, cette exposition ambitionne de porter un regard critique et salutaire sur une époque tourmentée. Elle révélera enfin toute l’actualité de ce sujet dont les enjeux – genre, corps, sexualité, domination, manipulation, oubli – demeurent au cœur des préoccupations contemporaines. Exposition du 7 février au 28 juin 2026 :mardi au dimanche de 10h à 18hFermée le 1er mai

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/expositions/sorcieres/