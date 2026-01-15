Exposition Sorgel Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Exposition Sorgel

Espace Culturel de la Pointe de Caux Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-03 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Reconnue pour sa maîtrise des sculptures, l’artiste Sorgel insuffle habilement un sens à ces petits et grands personnages. La technique du raku invite intimement les spectateurs à regarder autrement ses créations uniques.

Le raku est une technique de cuisson japonaise (“bonheur dans le hasard”), c’est l’art de l’instant, une danse éphémère entre le feu et la terre. C’est l’imperfection célébrée, l’accident magnifié, car jamais deux pièces ne se ressemblent.

Vernissage mardi 3 février à 18h30 .

Espace Culturel de la Pointe de Caux Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Sorgel

L’événement Exposition Sorgel Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie