Exposition sortie d’atelier Maison de la Fontaine Brest

Maison de la Fontaine 18 Rue de l’Église Brest Finistère

Cette exposition réunit 12 artistes qu’accueille la Ville de Brest dans des ateliers au sein de l’ex-Cercle Naval. Ces artistes investissent aujourd’hui la Maison de la Fontaine pour partager avec le public les œuvres réalisées lors de ces résidences. Les ateliers mis à dispositions de manière temporaire, lieux d’expérimentation et de rencontre, contribuent à soutenir une création artistique indépendante et accessible au plus grand nombre.

Les pièces présentées forment un rhizome, réseau d’influences artistiques, d’apprentissages et de traversées parfois solitaires, témoignant des parcours singuliers de chaque artiste tout en révélant la dynamique collective des ateliers. Les démarches et techniques se répondent, se croisent, dans une création souvent inspirée par le territoire brestois. Du travail du végétal aux pratiques sonores, chaque pièce est pensée pour inviter le public à un état de sensibilité propice à une rencontre plus profonde avec le sujet.

Les artistes sont en prise avec la ville, évoquant ou appelant à des évolutions sociétales concrètes, imaginant en atelier comme sur le terrain un monde toujours mouvant. Grâce à leur travail et à leur engagement sincère, il devient permis de rêver à des jours meilleurs et à l’éloignement des menaces autoritaires.

Ouverture de l’exposition

Du mardi au samedi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Entrée libre et gratuite

Rencontre grand public (sans inscription)

Samedi 22 novembre de 14h30 à 18h30

Samedi 21 février de 14h30 à 18h30 en clôture de l’exposition .

