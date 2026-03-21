Exposition Sortie de fouille, la villa antique de Sainte-Nitasse Place Saint-Germain Auxerre

Exposition Sortie de fouille, la villa antique de Sainte-Nitasse

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-01

Découverte dans les années 1960, la villa antique de Sainte-Nitasse a fait l’objet en 2025 d’une nouvelle fouille archéologique préventive menée par l’INRAP. L’exposition propose de revenir sur l’histoire, les méthodes de fouille et les premières interprétations du site, tout en présentant les perspectives d’études à venir. Entre découverte scientifique et immersion dans le passé, l’exposition invite petits et grands à explorer les coulisses de l’archéologie et à mieux comprendre l’importance de ce site exceptionnel. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Sortie de fouille, la villa antique de Sainte-Nitasse

L’événement Exposition Sortie de fouille, la villa antique de Sainte-Nitasse Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)