Exposition Sortie de résidence De la fécondité de la ruine La Rochelle

Hôtel de Craon 2 place de Verdun La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-09-06

fin : 2025-09-21

Dans le cadre de la 3ᵉ édition de la Résidence d’artistes du Fonds de dotation ENCORE !, cinq artistes ont investi ce lieu emblématique, transformant ses espaces en ateliers éphémères propices à la création et à la recherche.

English : Exhibition Sortie de résidence De la fécondité de la ruine

As part of the 3rd edition of the ENCORE! endowment fund?s artist residency program, five artists took over this emblematic site, transforming its spaces into ephemeral studios for creation and research.

German : Ausstellung Sortie de résidence De la fécondité de la ruine

Im Rahmen der 3. Ausgabe der Künstlerresidenz des Stiftungsfonds ENCORE! haben fünf Künstler diesen symbolträchtigen Ort besetzt und seine Räume in vorübergehende Ateliers für Kreativität und Forschung verwandelt.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione della residenza per artisti del fondo di dotazione ENCORE!, cinque artisti hanno occupato questo luogo emblematico, trasformando i suoi spazi in studi effimeri che favoriscono la creazione e la ricerca.

Espanol : Exposicion Sortie de résidence De la fécondité de la ruine

En el marco de la 3ª edición de la residencia de artistas del fondo de dotación ENCORE!, cinco artistas tomaron posesión de este emblemático local, transformando sus espacios en estudios efímeros propicios a la creación y la investigación.

