Exposition Soudain… la neige Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Soudain… la neige

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-03

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-03

Exposition d’aquarelles à la Maison du Temps Jadis, du 03 au 08 février 2026, par Michèle Braunshausen.

Bel automne en forêt de Lyons

dans les environs de Charleval, Touffreville, Rosay-sur-Lieure, Les Hogues

Les Andelys, Vernon

Futaies, sous-bois, chemins

arbres flamboyants

couleurs bariolées sur les branches

sol tapissé de feuilles mortes

la mousse verte recouvre troncs et souches

Aquarelles peintes sur le vif

Impressions sensibles

Instantanés

et soudain… la neige !

Flocons et rafales de vent

forêt blanchie en quelques heures

les branchent se courbent sous la masse

alignements d’arbres qui s’estompent

l’hiver précoce est là

Vite, sortir en profiter

cheminer dans les bois

photographier

Le lendemain soleil

les températures montent

la neige fond

formes et couleurs émergent dans cette blancheur

Vite, arpenter les sentiers

Saisir ombres et lumières

couleurs vives et reflets .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Soudain… la neige

L’événement Exposition Soudain… la neige Vernon a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération