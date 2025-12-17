Exposition Soudain… la neige Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Soudain… la neige Rue Saint-Sauveur Vernon mardi 3 février 2026.
Exposition Soudain… la neige
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-03
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-03
Exposition d’aquarelles à la Maison du Temps Jadis, du 03 au 08 février 2026, par Michèle Braunshausen.
Bel automne en forêt de Lyons
dans les environs de Charleval, Touffreville, Rosay-sur-Lieure, Les Hogues
Les Andelys, Vernon
Futaies, sous-bois, chemins
arbres flamboyants
couleurs bariolées sur les branches
sol tapissé de feuilles mortes
la mousse verte recouvre troncs et souches
Aquarelles peintes sur le vif
Impressions sensibles
Instantanés
et soudain… la neige !
Flocons et rafales de vent
forêt blanchie en quelques heures
les branchent se courbent sous la masse
alignements d’arbres qui s’estompent
l’hiver précoce est là
Vite, sortir en profiter
cheminer dans les bois
photographier
Le lendemain soleil
les températures montent
la neige fond
formes et couleurs émergent dans cette blancheur
Vite, arpenter les sentiers
Saisir ombres et lumières
couleurs vives et reflets .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Soudain… la neige
L’événement Exposition Soudain… la neige Vernon a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération