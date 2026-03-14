Exposition Sound in Vivo , Kaya Sasaki Galerie d’Art Municipale Erquy

Exposition Sound in Vivo , Kaya Sasaki

Galerie d’Art Municipale 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-16

C’est une proposition sonore ludique, une expérience sans image!

Sound in Vivo est une proposition sur le corps et l’imagination à travers le son. C’est une expérimentation de l’espace autour de la relation entre le corps et son.

À partir de diffuseurs sonores minimalistes, Kaya Sasaki invente un parcours auto-chorégraphique où chaque visiteur va librement se déplacer dans le dispositif, à la fois acteur et observateur, corps ordinaire et corps dansant.

Différentes sources sonores au sein d’une installation invitent l’auditoire à se déplacer dans l’espace et à prendre des postures d’écoute, créant un paysage humain et onirique. Cette exposition sollicite l’imagination et la créativité de chacun.

Chaque son est une fenêtre sur univers singulier, un peu comme une carte postale sonore.

Exposition visible du mercredi au vendredi de 15h à 19h, et les samedis et dimanches de 10h à 13h, et de 15h à 18h.

Visite artistique menée par l’artiste vendredi 18 septembre à 18h. .

Galerie d’Art Municipale 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

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English :

L’événement Exposition Sound in Vivo , Kaya Sasaki Erquy a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor