Exposition Sous la peau du monde La Lune en Parachute La Plomberie Épinal

Exposition Sous la peau du monde

La Lune en Parachute La Plomberie 46B Rue Saint-Michel Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-03-01 22:00:00

2026-01-23

Les étudiants de 3e année présentent leurs projets personnels dans l’exposition collective Sous la peau du monde à La Lune en Parachute.

Vous l’entendez ?

Beaucoup n’entendent jamais trop plus qu’un gros brouhaha qui fait ooouuufffffh ou frrrruchhh.

Mais un après-midi, tout le monde sans exception l’a entendu.

Un chant est remonté de sous la terre, par les rochers creusés de l’océan, par les fantômes de nos villes, par la colère des volcans. Le monde déborde de partout.

Nous dit-on de partir ?

De rester ?

De retourner les rochers ?

Ou peut-être le gazon ?

La petite bête ?

La grosse ?

D’écouter ?

De regarder ?Tout public

La Lune en Parachute La Plomberie 46B Rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 66

3rd-year students present their personal projects in the group exhibition Sous la peau du monde at La Lune en Parachute.

Can you hear it?

Many never hear much more than a big brouhaha that goes ooouuufffffh or frrrruchhh.

But one afternoon, without exception, everyone heard it.

A song rose up from beneath the earth, from the hollowed-out rocks of the ocean, from the ghosts of our cities, from the wrath of volcanoes. The world is overflowing everywhere.

Are we being told to leave?

To stay?

Turn over the rocks?

Or maybe the grass?

The little beast?

The big one?

Listening?

Watching?

