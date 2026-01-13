Exposition – Sous la peau du monde La Lune en parachute Épinal 23 janvier – 1 mars Entrée libre

Les étudiants de 3e année présentent leurs projets personnels dans l’exposition collective Sous la peau du monde à La Lune en Parachute.

_Vous l’entendez ?_

_Beaucoup n’entendent jamais trop plus qu’un gros brouhaha qui fait ooouuufffffh ou frrrruchhh._

_Mais un après-midi, tout le monde sans exception l’a entendu._

_Un chant est remonté de sous la terre, par les rochers creusés de l’océan, par les fantômes de nos villes, par la colère des volcans. Le monde déborde de partout._

_Nous dit-on de partir ?_

_De rester ?_

_De retourner les rochers ?_

_Ou peut-être le gazon ?_

_La petite bête ?_

_La grosse ?_

_D’écouter ?_

_De regarder ?_

**—**

**Vernissage**

**A 19h le 23 janvier 2026**

**Exposition**

**24 janvier au 20 février 2026**

**46B Rue Saint-Michel – 88000 Épinal**

**—**

[+ Informations](https://www.esal-epinal.fr/actus/tumultes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

La Lune en parachute 46B Rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges



