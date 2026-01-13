Exposition – Sous la peau du monde La Lune en parachute Épinal
Exposition – Sous la peau du monde La Lune en parachute Épinal 23 janvier – 1 mars Entrée libre
Les étudiants de 3e année présentent leurs projets personnels dans l’exposition collective Sous la peau du monde à La Lune en Parachute.
_Vous l’entendez ?_
_Beaucoup n’entendent jamais trop plus qu’un gros brouhaha qui fait ooouuufffffh ou frrrruchhh._
_Mais un après-midi, tout le monde sans exception l’a entendu._
_Un chant est remonté de sous la terre, par les rochers creusés de l’océan, par les fantômes de nos villes, par la colère des volcans. Le monde déborde de partout._
_Nous dit-on de partir ?_
_De rester ?_
_De retourner les rochers ?_
_Ou peut-être le gazon ?_
_La petite bête ?_
_La grosse ?_
_D’écouter ?_
_De regarder ?_
**—**
**Vernissage**
**A 19h le 23 janvier 2026**
**Exposition**
**24 janvier au 20 février 2026**
**46B Rue Saint-Michel – 88000 Épinal**
**—**
[+ Informations](https://www.esal-epinal.fr/actus/tumultes)
La Lune en parachute 46B Rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges