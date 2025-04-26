Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen
Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen samedi 11 avril 2026.
Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions
Quai de Boisguilbert Pavillon des Transitions Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Pavillon des transitions inaugure l’exposition Sous la pluie avec une journée festive le 11 avril de 10h à 18h, en entrée libre et gratuite. Ateliers, spectacles et médiation continue rythmeront la journée. .
Quai de Boisguilbert Pavillon des Transitions Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 32 10 contact-pavillon@metropole-rouen-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions
L’événement Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions Rouen a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Rouen tourisme