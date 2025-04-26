Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert Rouen

Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions

Quai de Boisguilbert Pavillon des Transitions Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Pavillon des transitions inaugure l’exposition Sous la pluie avec une journée festive le 11 avril de 10h à 18h, en entrée libre et gratuite. Ateliers, spectacles et médiation continue rythmeront la journée. .

Quai de Boisguilbert Pavillon des Transitions Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 32 10 contact-pavillon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions

L’événement Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Journée festive au Pavillon des Transitions Rouen a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Rouen tourisme