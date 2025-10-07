Exposition Sous la pluie – Peindre, vivre et rêver Musée d’arts de Nantes Nantes

Exposition Sous la pluie – Peindre, vivre et rêver Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 11:00 – 19:00

Gratuit : non 9 € / 4 € / Gratuit 9 € / 4 € / GratuitGratuit pour tous : tous les jeudis de 19h à 21h et le 1er dimanche du mois Sur réservation :museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/sous-la-pluie-peindre-vivre-et-rever/ou à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Elle tombe sans prévenir, efface les contours, fait vibrer la lumière, transforme le paysage… La pluie dérange autant qu’elle rassure, agace autant qu’elle émerveille. Le Musée d’arts de Nantes lui consacre sa grande exposition 2025, explorant ce lien intime et sensible que nous entretenons avec elle et qui a fasciné les artistes de la fin du 19e siècle aux années 1930. Entre histoire de l’art et histoire sociale, l’exposition évoque également l’avancée de la science météorologique, déterminante pour appréhender notre approche contemporaine au temps qu’il fait. Privilégiant une approche sensorielle, elle présente plus de 150 œuvres et mêle peinture, photographie, littérature, fragments sonores et extraits cinématographiques. Déployée dans le Patio, l’exposition se prolonge dans la Salle Blanche et la Chapelle de l’Oratoire où sont présentés deux contrepoints contemporains : une œuvre vidéo de Julius von Bismarck et une installation sonore de Zimoun, révélatrices de notre relation parfois ambivalente à la pluie. Plus d’informations sur l’exposition sur museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Exposition du 7 novembre 2025 au 1er mars 2026 :Tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h – Nocturne jusqu’à 21h le jeudiFermeture du musée à 17h les 24 et 31 décembre 2025Fermetures exceptionnelles : 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/accueil