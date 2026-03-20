Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Week-end festif au musée des Beaux-Arts esplanade Marcel Duchamp Rouen

Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Week-end festif au musée des Beaux-Arts

esplanade Marcel Duchamp Musée des Beaux-Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Un week-end où vous allez aimer la pluie ! Le musée des Beaux-Arts de Rouen célèbre l’ouverture de Sous la pluie, peindre, vivre et rêver lors d’un week-end festif et entièrement gratuit les Rendez-vous sous la pluie imaginés par l’écrivain Mathieu Simonet, les lectures de Jeane Herrington, une déambulation par la Cie Patrouilles de Parapluies à découvrir sur le parvis du musée mais aussi concert, blindtest, visites guidées de l’exposition et ateliers. Résultat un déluge d’animations pour un week-end à l’abri de l’ennui.

L’ensemble du programme sera publié sur l’agenda du site du musée. .

esplanade Marcel Duchamp Musée des Beaux-Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 71 28 40

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English : Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Week-end festif au musée des Beaux-Arts

L’événement Exposition Sous la pluie peindre, vivre et rêver Week-end festif au musée des Beaux-Arts Rouen a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Rouen tourisme