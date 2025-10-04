Exposition « Sous la poussière » Montbéliard

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-10-04

Maeva TOTOLEHIBE, Magalie VAZ, Tanguy BARTHELET et Lucie DRAZEK sont les artistes lauréat-es de la 4e édition du dispositif « Pôle Position jeune création en Bourgogne Franche-Comté « .

Elles et il s’approprient l’Hôtel Beurnier-Rossel le temps d’une exposition. À partir de ce lieu chargé d’histoire où se mêlent l’intime et le collectif, elles et il proposeront des œuvres aux médiums variés pouvant convoquer le son, le texte, l’image, le dessin, la peinture, la sculpture ou encore l’édition. .

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

