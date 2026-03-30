Exposition Sous le chapeau des gnômes à la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses

Exposition Sous le chapeau des gnômes à la villa Perrusson

Villa Perrusson Rue de la gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-06-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-03 2026-05-04 2026-06-06 2026-07-01 2026-09-01 2026-11-02 2026-12-19 2026-12-26 2027-01-02

Une immersion ludique et poétique dans l’univers des gnomes

Adaptée aux enfants dès 6 ans.

À la croisée de la mythologie, de la culture populaire et des enjeux écologiques contemporains, cette exposition propose un voyage sensoriel à travers quatre univers des gnomes la maison, le jardin, la forêt et la quête du chaudron d’or.

Le parcours interactif invite à s’interroger sur notre rapport à la nature et à l’imaginaire.

Tout au long de l’exposition, Muguette, jeune gnome curieuse et un tantinet rebelle vous dévoile certains secrets de son peuple.

De l’origine des gnomes, aux décorations de jardin d’habitant(e)s de notre territoire il n’y a qu’un pas… de gnome.

Pour compléter l’exposition, partez à la quête du chaudron d’or en famille dans les jardins de la villa. Un jeu de piste familial pour découvrir les représentants du petit-peuple. .

Villa Perrusson Rue de la gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Exposition Sous le chapeau des gnômes à la villa Perrusson

L’événement Exposition Sous le chapeau des gnômes à la villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)