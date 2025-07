Exposition sous les étoiles Sélestat

Exposition sous les étoiles Sélestat samedi 22 novembre 2025.

Exposition sous les étoiles

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-22 11:00:00

2025-12-28 19:00:00

2025-11-22 2025-12-26 2025-12-27

Le Professeur Sappinus et ses amis vous invitent au cœur de leur forêt de sapins qui revêtira ses habits de lumière sous le regard bienveillant de l’étoile Polaire

Au rez-de-chaussée, le Professeur Sappinus et ses amis vous invitent une nouvelle fois au cœur de leur forêt de sapins qui, pour l’occasion, revêtira ses habits de lumière sous le regard bienveillant de l’étoile Polaire. Question de ne pas perdre le nord avant Noël ! Une escapade féérique, intemporelle, chaleureuse et intimiste à la fois à découvrir en famille. Fermée les 24 & 25/12, ouverte de 14h à 18h le 26/12. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Professor Sappinus and his friends invite you to the heart of their fir forest, which will be decked out in light under the benevolent gaze of the North Star

German :

Professor Sappinus und seine Freunde laden Sie in ihren Tannenwald ein, der unter dem wohlwollenden Blick des Polarsterns sein Lichtkleid anzieht

Italiano :

Il professor Sappinus e i suoi amici vi invitano nel cuore della loro foresta di abeti, che sarà illuminata sotto lo sguardo benevolo della Stella Polare

Espanol :

El profesor Sappinus y sus amigos te invitan al corazón de su bosque de abetos, que se engalanará de luz bajo la benévola mirada de la Estrella Polar

