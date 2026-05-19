Exposition sous les yeux, l’invisible de Rose Pwin Place de l’Église Gurgy
Exposition sous les yeux, l’invisible de Rose Pwin Place de l’Église Gurgy samedi 6 juin 2026.
Gurgy
Exposition sous les yeux, l’invisible de Rose Pwin
Place de l’Église Espace culturel de Gurgy Gurgy Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Basée à Auxerre, Rose Pwin est une artiste autodidacte et art-thérapeute qui explore l’énergie du vivant, de la mémoire et de l’impalpable. Ses créations plastiques s’appuient sur les trois règnes (végétal, minéral, animal) pour donner corps aux flux invisibles et aux secrets de la nature. Son exposition invite à une rencontre sensorielle avec l’intangible, révélant les liens profonds entre l’humain et les vibrations délicates du monde. .
Place de l’Église Espace culturel de Gurgy Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 02 86 culturetourisme@gurgy.net
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English : Exposition sous les yeux, l’invisible de Rose Pwin
L’événement Exposition sous les yeux, l’invisible de Rose Pwin Gurgy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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