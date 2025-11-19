Exposition sous nos pieds, des toits Terres-de-Haute-Charente

Exposition sous nos pieds, des toits

6 Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Découvrez l’histoire géologique et humaine des carrières de Terres-de-Haute-Charente. Entre roches argileuses, savoir-faire d’extraction et production de

tuiles,

6 Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51

English :

Discover the geological and human history of the Terres-de-Haute-Charente quarries. Between clay rocks, extraction know-how and tile production

tiles,

German :

Entdecken Sie die geologische und menschliche Geschichte der Steinbrüche von Terres-de-Haute-Charente. Zwischen Tongestein, Abbautechniken und der Herstellung von Tonziegeln

dachziegeln,

Italiano :

Scoprite la storia geologica e umana delle cave di Terres-de-Haute-Charente. Tra le rocce argillose, il savoir-faire dell’estrazione e della produzione di

piastrelle,

Espanol :

Descubra la historia geológica y humana de las canteras de Terres-de-Haute-Charente. Entre las rocas arcillosas, el saber hacer de la extracción y la producción de

azulejos,

