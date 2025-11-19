Exposition sous nos pieds, des toits Terres-de-Haute-Charente
Exposition sous nos pieds, des toits Terres-de-Haute-Charente mercredi 19 novembre 2025.
Exposition sous nos pieds, des toits
6 Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Découvrez l'histoire géologique et humaine des carrières de Terres-de-Haute-Charente. Entre roches argileuses, savoir-faire d'extraction et production de tuiles.
tuiles,
.
6 Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51
English :
Discover the geological and human history of the Terres-de-Haute-Charente quarries. Between clay rocks, extraction know-how and tile production.
tiles,
German :
Entdecken Sie die geologische und menschliche Geschichte der Steinbrüche von Terres-de-Haute-Charente. Zwischen Tongestein, Abbautechniken und der Herstellung von Dachziegeln.
dachziegeln,
Italiano :
Scoprite la storia geologica e umana delle cave di Terres-de-Haute-Charente. Tra le rocce argillose, il savoir-faire dell'estrazione e della produzione di piastrelle.
piastrelle,
Espanol :
Descubra la historia geológica y humana de las canteras de Terres-de-Haute-Charente. Entre las rocas arcillosas, el saber hacer de la extracción y la producción de azulejos.
azulejos,
