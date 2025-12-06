Exposition Sous nos yeux fermés, au cœur du dérèglement climatique l’aveuglement. rue Jean Jaurès Rochefort

Exposition Sous nos yeux fermés, au cœur du dérèglement climatique l’aveuglement.

Le collectif Fil Obscura présente Sous nos yeux fermés Au cœur du dérèglement climatique, l’aveuglement, une exposition photo et textile sur notre regard face au changement climatique.

English : Exhibition: ‘Before our closed eyes At the heart of climate change, blindness’

The Fil Obscura collective presents ‘Sous nos yeux fermés Au cœur du dérèglement climatique, l’aveuglement’ (Before our closed eyes At the heart of climate change, blindness), a photo and textile exhibition on how we view climate change.

German : Ausstellung „Vor unseren geschlossenen Augen, im Herzen des Klimawandels, die Blindheit.“

Das Kollektiv Fil Obscura präsentiert „Sous nos yeux fermés Au cœur du dérèglement climatique, l’aveuglement” (Vor unseren geschlossenen Augen Im Herzen des Klimawandels, die Blindheit), eine Foto- und Textilausstellung über unseren Blick auf den Klimawandel.

Italiano :

Il collettivo Fil Obscura presenta Sous nos yeux fermés? Al centro del cambiamento climatico, la cecità, una mostra fotografica e tessile sul modo in cui guardiamo al cambiamento climatico.

Espanol :

El colectivo Fil Obscura presenta Sous nos yeux fermés ? En el corazón del cambio climático, la ceguera, una exposición fotográfica y textil sobre la forma en que miramos el cambio climático.

