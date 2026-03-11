Exposition Souvenirs Déportés

Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Organisé par l’AAFDR.

La vie quotidienne au camp de Sachsenhausen, les objets du déporté, correspondance familiale entre déporté et sa famille.

Entrée libre. .

Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 54 23 18 kalina.serge@orange.fr

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English : Exposition Souvenirs Déportés

L’événement Exposition Souvenirs Déportés Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS