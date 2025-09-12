EXPOSITION « SOUVENIRS » SCAC MARESTAING Montesquieu-Volvestre
Début : 2025-09-12
fin : 2025-11-09
Du 12 septembre au 9 novembre, retrouvez l’exposition « Souvenirs » de Sonia Barrett.
Organisé par la SCAC Marestaing .
SCAC MARESTAING Lieu-dit Marestaing Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie scac.marestaing@gmail.com
English :
From September 12 to November 9, discover Sonia Barrett’s exhibition « Souvenirs ».
German :
Vom 12. September bis zum 9. November finden Sie die Ausstellung « Souvenirs » von Sonia Barrett.
Italiano :
Dal 12 settembre al 9 novembre è in programma la mostra « Souvenirs » di Sonia Barrett.
Espanol :
Del 12 de septiembre al 9 de noviembre se presenta la exposición « Souvenirs » de Sonia Barrett.
