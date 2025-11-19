Exposition Souviens toi de nous Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux
Exposition Souviens toi de nous
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-19
fin : 2025-12-06
2025-11-19
L’association Généalogie Entraide et Astuces expose son travail hommage aux 266 Poilus de Saint-Georges-des-Coteaux dont 47 ne sont jamais revenus…
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr
English :
The association Généalogie Entraide et Astuces exhibits its work: a tribute to the 266 Poilus from Saint-Georges-des-Coteaux, 47 of whom never returned…
German :
Der Verein Généalogie Entraide et Astuces stellt seine Arbeit aus: Hommage an die 266 Poilus von Saint-Georges-des-Coteaux, von denen 47 nie zurückgekehrt sind…
Italiano :
L’associazione Généalogie Entraide et Astuces espone il suo lavoro: un omaggio ai 266 Poilus di Saint-Georges-des-Coteaux, 47 dei quali non sono mai tornati…
Espanol :
La asociación Généalogie Entraide et Astuces expone su obra: un homenaje a los 266 Poilus de Saint-Georges-des-Coteaux, 47 de los cuales nunca volvieron…
