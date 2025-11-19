Exposition Souviens toi de nous Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux

Exposition Souviens toi de nous

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-19

fin : 2025-12-06

L’association Généalogie Entraide et Astuces expose son travail hommage aux 266 Poilus de Saint-Georges-des-Coteaux dont 47 ne sont jamais revenus…

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr

English :

The association Généalogie Entraide et Astuces exhibits its work: a tribute to the 266 Poilus from Saint-Georges-des-Coteaux, 47 of whom never returned…

German :

Der Verein Généalogie Entraide et Astuces stellt seine Arbeit aus: Hommage an die 266 Poilus von Saint-Georges-des-Coteaux, von denen 47 nie zurückgekehrt sind…

Italiano :

L’associazione Généalogie Entraide et Astuces espone il suo lavoro: un omaggio ai 266 Poilus di Saint-Georges-des-Coteaux, 47 dei quali non sono mai tornati…

Espanol :

La asociación Généalogie Entraide et Astuces expone su obra: un homenaje a los 266 Poilus de Saint-Georges-des-Coteaux, 47 de los cuales nunca volvieron…

