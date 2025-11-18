Exposition Soyaux fou d’humour Mairie de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre

Exposition Soyaux fou d’humour

Mairie de Ruelle-sur-Touvre BP 30053 Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-18

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-11-18

Le Club Photo de Ruelle sur Touvre vous propose de re-découvrir dans cette exposition photo la 16ème édition du Festival de l’Humour de Soyaux, qui a eu lieu cette année du 04 au 19 novembre.

+33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

In this photo exhibition, the Club Photo de Ruelle sur Touvre invites you to rediscover the 16th edition of the Festival de l?Humour de Soyaux, which took place this year from November 04 to 19.

German :

Der Fotoclub von Ruelle sur Touvre schlägt Ihnen vor, in dieser Fotoausstellung die 16. Ausgabe des Humorfestivals von Soyaux wiederzuentdecken, das dieses Jahr vom 04. bis 19. November stattfand.

Italiano :

In questa mostra fotografica, il Foto Club Ruelle sur Touvre vi invita a riscoprire la 16ª edizione del Festival dell’Umorismo di Soyaux, che quest’anno si è svolto dal 4 al 19 novembre.

Espanol :

En esta exposición fotográfica, el Foto Club de Ruelle sur Touvre le invita a redescubrir la 16ª edición del Festival del Humor de Soyaux, que este año se celebró del 4 al 19 de noviembre.

