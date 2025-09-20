Exposition « Soyez sport ! La pratique sportive en Aveyron aux XIXe et XXe siècles » Archives départementales Rodez
Gratuit. Sans réservation.
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Exposition sur l’histoire du sport en Aveyron
À travers les grandes étapes du développement de la pratique sportive, l’exposition met en lumière les évolutions qu’a connues l’Aveyron au fil des siècles.
En écho à l’histoire nationale, mais avec ses spécificités locales, la pratique sportive a marqué la société aveyronnaise, qui l’a façonnée à son tour. Aujourd’hui encore, au cœur des politiques locales, le sport est une source d’identité et d’attractivité, ancrée dans les choix du passé.
L’exposition des Archives départementales retrace cette histoire à travers des documents sur :
- la pratique sportive,
- les politiques du sport et son enseignement,
- le sport comme enjeu économique,
- et le sport comme célébration populaire.
Archives départementales 25 Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565736533 http://archives.aveyron.fr
