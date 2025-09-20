Exposition « Soyez sport ! La pratique sportive en Aveyron aux XIXe et XXe siècles » Archives départementales Rodez

Exposition « Soyez sport ! La pratique sportive en Aveyron aux XIXe et XXe siècles » 20 et 21 septembre Archives départementales Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition sur l’histoire du sport en Aveyron

À travers les grandes étapes du développement de la pratique sportive, l’exposition met en lumière les évolutions qu’a connues l’Aveyron au fil des siècles.

En écho à l’histoire nationale, mais avec ses spécificités locales, la pratique sportive a marqué la société aveyronnaise, qui l’a façonnée à son tour. Aujourd’hui encore, au cœur des politiques locales, le sport est une source d’identité et d’attractivité, ancrée dans les choix du passé.

L’exposition des Archives départementales retrace cette histoire à travers des documents sur :

la pratique sportive,

les politiques du sport et son enseignement,

le sport comme enjeu économique,

et le sport comme célébration populaire.

Archives départementales 25 Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565736533 http://archives.aveyron.fr

© Ministère de la Culture