Exposition Soyons malins, consommons bien Percy Percy-en-Normandie

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05
fin : 2025-11-22
2025-11-05
Circuits courts, réparation, réemploi… L’exposition aborde ces thèmes (et bien d’autres), à travers des panneaux accessibles au jeune public, sur un modèle proche de la BD.
L’occasion de s’interroger sur ses propres pratiques, et de trouver des alternatives pour mieux consommer au quotidien.
Horaires de la médiathèque. .
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
