Exposition spéciale Galerie 2023 Petits formats, Petits prix Galerie 2023 Lons-le-Saunier

Exposition spéciale Galerie 2023 Petits formats, Petits prix
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier
Début : 2025-12-12
fin : 2026-01-30
2025-12-12
Voilà la 6ème édition qui arrive et cela durera du 12 décembre 2025 au 30 janvier 2026.
Vernissage le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.
Nous accueillons 26 artistes pour cet évènement spécial !!!
Toutes les œuvres seront vendues de 20 à 200 € maximum !!
Venez vous faire plaisir et offrez de l’art, c’est accessible !! .
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com
