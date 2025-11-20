Exposition spéciale Galerie 2023 Petits formats, Petits prix Galerie 2023 Lons-le-Saunier

Exposition spéciale Galerie 2023 Petits formats, Petits prix

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-12-12

fin : 2026-01-30

2025-12-12

Voilà la 6ème édition qui arrive et cela durera du 12 décembre 2025 au 30 janvier 2026.

Vernissage le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.

Nous accueillons 26 artistes pour cet évènement spécial !!!

Toutes les œuvres seront vendues de 20 à 200 € maximum !!

Venez vous faire plaisir et offrez de l’art, c’est accessible !! .

galerie2023@gmail.com

