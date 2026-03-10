Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 1 avril 2026.
Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Gênes, embarras et autres rougeurs une exposition spectacle itinérante
Les moments les plus gênants de la vie (garantis 100% vécus au travers d’un parcours immersif, décalé et ludique.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70
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English :
Genoa, embarrassment and other blushes: a travelling show exhibition
Life?s most embarrassing moments (100% guaranteed) brought to life through an immersive, offbeat and playful journey.
L’événement Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme