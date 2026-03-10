Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Gênes, embarras et autres rougeurs une exposition spectacle itinérante



Les moments les plus gênants de la vie (garantis 100% vécus au travers d’un parcours immersif, décalé et ludique.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Genoa, embarrassment and other blushes: a travelling show exhibition



Life?s most embarrassing moments (100% guaranteed) brought to life through an immersive, offbeat and playful journey.

L’événement Exposition-spectacle Vernis Sage Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme