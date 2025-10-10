Exposition Spectre des Havres d Edgar Flauw Sémaphore de l’Aber Wrac’h Landéda

Exposition Spectre des Havres d Edgar Flauw

Sémaphore de l’Aber Wrac’h 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

2025-10-10

En observant comment la température, l’humidité et le cycle de l’eau façonnent la vie sur le territoire littoral du pays des abers, le projet d’Edgar Flauw met en lumière les liens profonds entre climat, habitat et maritimité. Grâce à la thermographie, une technique qui capte les variations de température, il s’agit de rendre visibles les traces laissées par les habitants humains et non-humains empreintes, courants de chaleur, zones d’échange. Ce projet s’inscrit dans le travail de recherche développé lors de la première exposition d’Edgar Flauw au Sémaphore en avril 2024. .

