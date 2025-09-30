Exposition -spirituelles odyssées Arles

Exposition -spirituelles odyssées Arles mardi 30 septembre 2025.

Exposition -spirituelles odyssées

Du mardi 30 septembre au dimanche 5 octobre 2025 de 11h à 19h.

Horaires de cérémonie de 17h à 20h.

Vernissage le 30 Septembre de 17h à 20H. 124 quai de Trinquetaille Arles Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-09-30

fin : 2025-10-05

2025-09-30

Pour cet événement exceptionnel,



Éric PETR présentera une mémographie en édition limitée.



À Fleur de Lumière > Une invitation à souscrire ce livre exceptionnel en avant-première et réserver les premiers exemplaires signés par l’auteur.

Découvrez « Spirituelles Odyssées » par Éric Petr à Arles ! Un voyage introspectif à travers l’art, rassemblant exposition et vernissage. Inspirante et enrichissante, cette manifestation culturelle départementale promet de nourrir l’âme et l’esprit. Ne manquez pas cette odyssée spirituelle inoubliable !

Le vernissage se fera le 30 septembre de 17h à 20 Heures au quai de Trinquetaille. .

124 quai de Trinquetaille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelier@lagrandevitrine.art

English :

For this exceptional event,

Éric PETR will present a limited edition memograph.

À Fleur de Lumière > An invitation to preview this exceptional book and reserve the first copies signed by the author.

German :

Für dieses außergewöhnliche Ereignis

Eric PETR wird eine Memografie in limitierter Auflage präsentieren.

À Fleur de Lumière > Eine Einladung, dieses außergewöhnliche Buch als Vorpremiere zu zeichnen und die ersten vom Autor signierten Exemplare zu reservieren.

Italiano :

Per questo evento eccezionale,

Éric PETR presenterà una memografia in edizione limitata.

À Fleur de Lumière > Un invito a leggere in anteprima questo libro eccezionale e a prenotare le prime copie firmate dall’autore.

Espanol :

Para este acontecimiento excepcional,

Éric PETR presentará una memografía de edición limitada.

À Fleur de Lumière > Una invitación para preestrenar este libro excepcional y reservar los primeros ejemplares firmados por el autor.

