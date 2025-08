Exposition « Splendeur retrouvée de l’église… » Espace Saint-Jacques Lambesc

Exposition « Splendeur retrouvée de l’église… » Espace Saint-Jacques Lambesc lundi 22 septembre 2025.

Exposition « Splendeur retrouvée de l’église… »

Du 22/09 au 19/10/2025 le mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 19h. Les week-ends de 15h à 19h et de 10h à 12h. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-22

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-09-22

Le photographe Jean-Yves Liens a photographié pendant 5 ans le chantier de restauration de l’église. Un regard photographique sur l’évolution du bâtiment avec une mise en lumière du savoir-faire des artisans du patrimoine.

Horaires d’ouverture de l’exposition :



Vendredi 19/09 de 15h à 19h, samedi 20/09 et dimanche 21/09 de 10h à 19h



Samedi 20/09 vernissage à 18h



Du 24 septembre au 19 octobre du mercredi au vendredi de 16h à 19h / samedi et dimanche 10h à 12h et de 15h à 19h. .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62

English :

Photographer Jean-Yves Liens spent 5 years photographing the restoration of the church. A photographic look at the evolution of the building, highlighting the skills of heritage craftsmen.

German :

Der Fotograf Jean-Yves Liens hat fünf Jahre lang die Restaurierungsarbeiten an der Kirche fotografiert. Ein fotografischer Blick auf die Entwicklung des Gebäudes mit einer Hervorhebung des Know-hows der Handwerker des Kulturerbes.

Italiano :

Il fotografo Jean-Yves Liens ha trascorso 5 anni a fotografare il restauro della chiesa. Uno sguardo fotografico sull’evoluzione dell’edificio, che mette in evidenza le abilità degli artigiani del patrimonio.

Espanol :

El fotógrafo Jean-Yves Liens pasó 5 años fotografiando la restauración de la iglesia. Una mirada fotográfica a la evolución del edificio, que pone de relieve las habilidades de los artesanos del patrimonio.

L’événement Exposition « Splendeur retrouvée de l’église… » Lambesc a été mis à jour le 2025-08-01 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc