Exposition Sport & Science Plumelin

Exposition Sport & Science

Mairie et médiathèque Plumelin Morbihan

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-23

Une exposition qui met le sport à l’honneur avec, sur chaque panneau, des explications concernant des recherches scientifiques de doctorants sur les facettes méconnues du sport. Le tout est mis en forme façon bande dessinée, pour un rendu humoristique et vulgarisateur. .

Mairie et médiathèque Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 10 75

