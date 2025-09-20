Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine Château de Gisors Gisors

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine 20 et 21 septembre Château de Gisors Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Spot – L’endroit ou tout le monde veut être !

Le Département de l’Eure invite les plus grands noms de l’art contemporain à transformer notre territoire en spot incontournable.

Quatre artistes internationaux créent des oeuvres uniques pour ces sites patrimoniaux du Vexin-Normand.

Château de Gisors Place Blanmont, 27140 Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 02 32 27 60 63 http://www.tourisme-gisors.fr Le château de Gisors est un exemple de l’architecture militaire de Normandie. Entouré d’un parc de 3 hectares, le donjon est bâti sur une motte féodale, un des rares exemples de ce type encore conservés en France. La forteresse entourée de remparts défendus par des tours, une barbacane et un boulevard d’artillerie, illustre l’évolution de l’architecture castrale du XIIe au XVIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Département de l’Eure