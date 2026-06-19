Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Restaurant Baudy, Giverny

Informations pratiques

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine 19 et 20 septembre Restaurant Baudy Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Département de l’Eure invite cinq artistes de la scène contemporaine internationale à investir des sites patrimoniaux emblématiques de Vernon et de Giverny.

Pour cette nouvelle édition de SPOT, les artistes imaginent des œuvres inédites et uniques, spécialement conçues pour dialoguer avec les lieux, leur histoire et leur environnement.

En 2026, alors que l’Eure célèbre le centenaire de la disparition de Claude Monet, cette édition rend hommage au célèbre peintre, figure incontournable de Giverny et de l’histoire de l’art. Inspirés par son œuvre, sa palette et son regard sur la nature, les artistes proposent une rencontre entre patrimoine, création contemporaine et héritage impressionniste.

Une invitation à découvrir autrement Vernon et Giverny, à travers un parcours artistique exceptionnel où le patrimoine devient le terrain de jeu de la création contemporaine.

Restaurant Baudy 81 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie http://www.eureennormandie.fr Implanté à Giverny, l’Ancien Hôtel BAUDY a été un lieu de passage célèbre pour de nombreux peintres français et américains. Considéré aujourd’hui comme une réelle source d’inspiration pour amateurs et professionnels, l’établissement se situe idéalement à 5 minutes des musées Claude Monet et de l’Impressionnisme et a été fréquenté par de nombreux artistes : Cézanne, Renoir, Sisley, Rodin, Mary Cassatt, du temps de Monet.

Notre clientèle peut librement visiter un atelier d’artiste d’époque, installé dans le jardin. Construit en 1887, il possède une verrière au Nord, ce qui lui assure une lumière naturelle et constante. Ce local permettait alors l’étude du nu, solution utilisée notamment par Claude Monet lui-même. Resté dans son jus, l’atelier a gardé son charme d’époque et est donc propice à l’évasion et à l’inspiration.

Aujourd’hui, l’Ancien Hôtel Baudy a retrouvé sa salle de restaurant, son bar, son salon de thé, sa terrasse et son parc arboré.

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

Département de l’Eure