Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine Sucrerie Saint-Louis Sucre Étrépagny

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine 20 et 21 septembre Sucrerie Saint-Louis Sucre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Spot – L’endroit où tout le monde devrait être !

Le Département de l’Eure invite les plus grands noms de l’art contemporain à transformer notre territoire en spot incontournable.

Quatre artistes internationaux créent des oeuvres uniques pour ces sites patrimoniaux du Vexin-Normand.

Sucrerie Saint-Louis Sucre Route de Gamaches, 27150 Etrepagny Étrépagny 27150 Eure Normandie 02 32 27 70 00 https://www.saintlouis-sucre.com/ Fondée en 1864 par l’ingénieur Arthur Le Bœuf, la sucrerie d’Étrépagny est un pilier de l’industrie sucrière normande. Grâce à des technologies de pointe dès ses débuts, elle a contribué à faire de la région l’une des principales zones de production de sucre de betterave en France. Aujourd’hui intégrée au groupe Südzucker, Saint Louis Sucre perpétue cet héritage avec un ancrage local fort et un partenariat durable avec plus de 2 700 planteurs. Le site d’Étrépagny incarne une industrie responsable : il produit du biogaz à partir des eaux de lavage des betteraves, évitant ainsi 1 000 tonnes de CO₂ par an. L’usine fonctionne selon un rythme saisonnier, mobilisant près de 90 salariés permanents et autant de saisonniers. Elle est aussi le théâtre d’initiatives artistiques, comme l’habillage d’un silo avec des portraits de collaborateurs, visible depuis la rue. Ce projet, porté par le Département de l’Eure et l’artiste Quentin DMR, illustre l’engagement du site envers la valorisation humaine et territoriale. À travers cette visite, le public découvrira les coulisses d’une production sucrière alliant tradition, innovation et durabilité. Site privé non accessible, œuvre visible depuis les abords de la voie publique

Département de l’Eure