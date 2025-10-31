EXPOSITION ST-CYP’ART ANDREE BATLLE & ANNE-MARIE OUTTERS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Jusqu’au vendredi 19 décembre, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et les 1er et 3ème samedis du mois de 9h à 12h > Exposition St-Cyp’Art autour des œuvres de Andrée Batlle & Anne-Marie Outters.

Entrée libre.

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Until Friday, December 19, Tuesday to Friday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm and 1st and 3rd Saturdays of the month, 9am to 12pm > St-Cyp’Art exhibition featuring works by Andrée Batlle & Anne-Marie Outters.

Free admission.

German :

Bis Freitag, 19. Dezember, dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am 1. und 3. Samstag des Monats von 9 bis 12 Uhr > St-Cyp’Art-Ausstellung rund um die Werke von Andrée Batlle & Anne-Marie Outters.

Freier Eintritt.

Italiano :

Fino a venerdì 19 dicembre, da martedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e il 1° e 3° sabato del mese, dalle 9 alle 12 > mostra St-Cyp’Art con opere di Andrée Batlle & Anne-Marie Outters.

Ingresso libero.

Espanol :

Hasta el viernes 19 de diciembre, de martes a viernes, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 y el primer y tercer sábado de mes, de 9:00 a 12:00 > Exposición St-Cyp’Art con obras de Andrée Batlle & Anne-Marie Outters.

Entrada gratuita.

