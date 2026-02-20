EXPOSITION ST-CYP’ART ANY TRAN-MROZINSKI Rue Verdi Saint-Cyprien

EXPOSITION ST-CYP’ART ANY TRAN-MROZINSKI

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-27

fin : 2026-04-17

2026-02-27

Du vendredi 27 février au vendredi 17 avril (du lundi au vendredi de 8h à 21h Samedi, dimanche et jours fériés de 09h à 12h15 et de 15h à 18h15) > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Any Tran-Mrozinski.

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00

English :

Friday, February 27 to Friday, April 17 (Monday to Friday, 8am to 9pm Saturday, Sunday and public holidays, 9am to 12.15pm and 3pm to 6.15pm) > St-Cyp?Art au détour des ?uvres by Any Tran-Mrozinski.

Adult public No reservation required…

