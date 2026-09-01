EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Salle du restaurant du Casino JOA Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO

Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-09-30

Du mercredi 30 septembre au vendredi 20 novembre 2026. Salle du restaurant du Casino JOA de Saint-Cyprien – ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Jean-François Sabuco.

Mercredi 30 sep…

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Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 13 78

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English :

Wednesday, September 30, through Friday, November 20, 2026. Restaurant hall at the JOA Casino in Saint-Cyprien—open 7 days a week, from 12:00 p.m. to 2:00 p.m. and from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. > St-Cyp? ExhibitionArt Through the Works of Jean-François Sabuco.

Wednesday, September 30…

L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT66