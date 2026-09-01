EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Salle du restaurant du Casino JOA Saint-Cyprien
mercredi 30 septembre 2026 · Salle du restaurant du Casino JOA · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO
Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-09-30
Du mercredi 30 septembre au vendredi 20 novembre 2026. Salle du restaurant du Casino JOA de Saint-Cyprien – ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Jean-François Sabuco.
Mercredi 30 sep…
.
Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 13 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday, September 30, through Friday, November 20, 2026. Restaurant hall at the JOA Casino in Saint-Cyprien—open 7 days a week, from 12:00 p.m. to 2:00 p.m. and from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. > St-Cyp? ExhibitionArt Through the Works of Jean-François Sabuco.
Wednesday, September 30…
L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT66
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur Saint-Cyprien 19 septembre 2026
- Visite guidée du château par les propriétaires : intérieurs ouverts après plus de 30 ans fermés au public !, Château de Fages, Saint-Cyprien 19 septembre 2026
- Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire, Salle des fêtes, Saint-Cyprien 19 septembre 2026
- Les Journées européennes du patrimoine à Saint-Cyprien, Village et station de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien 19 septembre 2026