Exposition Star Wars Avord lundi 22 septembre 2025.

Exposition Star Wars

Rue du Général de Gaulle Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-22

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-09-22 2025-10-04 2025-10-05

L’association « Les Héritiers de la Force » basée dans l’Allier invite tous les fans et amateurs de l’univers Star Wars à leur exposition située à Avord.

Un voyage intergalactique pour découvrir les objets phares (Lego, casques, sabres…) ! Rendez-vous le 04 octobre pour le temps de l’exposition avec décors et des maquettes, mais aussi des cosplayeurs qui seront présents tout au long de la journée. .

contact@genstarwars.com

English :

The « Les Héritiers de la Force » association based in the Allier region invites all fans and enthusiasts of the Star Wars universe to their exhibition in Avord.

German :

Der Verein « Les Héritiers de la Force » mit Sitz im Departement Allier lädt alle Fans und Liebhaber des Star-Wars-Universums zu ihrer in Avord gelegenen Ausstellung ein.

Italiano :

L’associazione « Les Héritiers de la Force », con sede nella regione di Allier, invita tutti i fan e gli appassionati dell’universo di Star Wars alla loro mostra ad Avord.

Espanol :

La asociación « Les Héritiers de la Force » -con sede en la región de Allier- invita a todos los aficionados y entusiastas del universo Star Wars a su exposición en Avord.

