Exposition Star Wars Avord
Exposition Star Wars Avord lundi 22 septembre 2025.
Exposition Star Wars
Rue du Général de Gaulle Avord Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-22
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-09-22 2025-10-04 2025-10-05
L’association « Les Héritiers de la Force » basée dans l’Allier invite tous les fans et amateurs de l’univers Star Wars à leur exposition située à Avord.
Un voyage intergalactique pour découvrir les objets phares (Lego, casques, sabres…) ! Rendez-vous le 04 octobre pour le temps de l’exposition avec décors et des maquettes, mais aussi des cosplayeurs qui seront présents tout au long de la journée. .
Rue du Général de Gaulle Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire contact@genstarwars.com
English :
The « Les Héritiers de la Force » association based in the Allier region invites all fans and enthusiasts of the Star Wars universe to their exhibition in Avord.
German :
Der Verein « Les Héritiers de la Force » mit Sitz im Departement Allier lädt alle Fans und Liebhaber des Star-Wars-Universums zu ihrer in Avord gelegenen Ausstellung ein.
Italiano :
L’associazione « Les Héritiers de la Force », con sede nella regione di Allier, invita tutti i fan e gli appassionati dell’universo di Star Wars alla loro mostra ad Avord.
Espanol :
La asociación « Les Héritiers de la Force » -con sede en la región de Allier- invita a todos los aficionados y entusiastas del universo Star Wars a su exposición en Avord.
L’événement Exposition Star Wars Avord a été mis à jour le 2025-08-05 par OT BOURGES