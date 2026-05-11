Exposition statuettes et gravures MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ Commensacq
Exposition statuettes et gravures MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ Commensacq vendredi 5 juin 2026.
Commensacq
Exposition statuettes et gravures
MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ 200 Route de Trensacq Commensacq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
EXPOSITION
Au dessus de nos têtes , en dessous des étoiles
Venez découvrir des créations poétiques réalisées à partir de matériaux du quotidien.
Présence de l’artiste Fabienne DARRICAU + création en direct!
EXPOSITION A COMMENSACQ Au dessus de nos têtes , en dessous des étoiles
La Médiathèque de COMMENSACQ vous invite à découvrir l’univers poétique de Fabienne Darricau à travers une exposition originale de statuettes et gravures réalisées à partir de matériaux du quotidien.
Rencontre avec l’artiste sur place venez échanger avec elle et la voir créer en direct !
Entrée gratuite
Un moment artistique et inspirant à partager en famille ou entre amis. .
MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ 200 Route de Trensacq Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 02 01 10 mediatheque@commensacq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition statuettes et gravures
EXHIBITION
Au dessus de nos têtes , en dessous des étoiles (Above our heads, below the stars)
Come and discover poetic creations made from everyday materials.
With artist Fabienne DARRICAU + live creation!
L’événement Exposition statuettes et gravures Commensacq a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur Haute Lande