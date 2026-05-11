Exposition statuettes et gravures MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ Commensacq

Commensacq

Exposition statuettes et gravures

MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ 200 Route de Trensacq Commensacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

EXPOSITION

Au dessus de nos têtes , en dessous des étoiles

Venez découvrir des créations poétiques réalisées à partir de matériaux du quotidien.

Présence de l’artiste Fabienne DARRICAU + création en direct!

EXPOSITION A COMMENSACQ Au dessus de nos têtes , en dessous des étoiles

La Médiathèque de COMMENSACQ vous invite à découvrir l’univers poétique de Fabienne Darricau à travers une exposition originale de statuettes et gravures réalisées à partir de matériaux du quotidien.

Rencontre avec l’artiste sur place venez échanger avec elle et la voir créer en direct !

Entrée gratuite

Un moment artistique et inspirant à partager en famille ou entre amis. .

MEDIATHEQUE DE COMMENSACQ 200 Route de Trensacq Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 02 01 10 mediatheque@commensacq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition statuettes et gravures

EXHIBITION

Au dessus de nos têtes , en dessous des étoiles (Above our heads, below the stars)

Come and discover poetic creations made from everyday materials.

With artist Fabienne DARRICAU + live creation!

L’événement Exposition statuettes et gravures Commensacq a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur Haute Lande