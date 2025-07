Exposition Stéphane Paturel et Thierry Bonard Galerie Delobel Ouistreham

Exposition Stéphane Paturel et Thierry Bonard Galerie Delobel Ouistreham vendredi 19 septembre 2025.

Exposition Stéphane Paturel et Thierry Bonard

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-19

Peinture Les deux artistes sont passionnés de voitures de collection. Pour Stéphane Paturel c’est la nostalgie d’un cinéma américain des années 70 avec ses courses poursuites interminables comme Steeve Mc Queen au volant de sa Ford Mustang dans les rues de San Francisco ou la traversée des États-Unis avec Kowalsky à bord de sa Dodge Challenger. Fan de road movie, de ces grands espaces montagneux ou désertiques qui défilent devant une route interminable, faire une virée autour du grand canyon avec Thelma et Louise à l’arrière de leur Thunderbird, faire de la contrebande d’alcool avec les frères Duke ou fuir la police de Chicago à vive allure en compagnie des Blues Brothers … puis il y a avant tout le plaisir de peindre, les courbes, les chromes, les reflets, le défi de rendre une image crédible dans son réalisme et son action.

Peinture Les deux artistes sont passionnés de voitures de collection. Pour Stéphane Paturel c’est la nostalgie d’un cinéma américain des années 70 avec ses courses poursuites interminables comme Steeve Mc Queen au volant de sa Ford Mustang dans les rues de San Francisco ou la traversée des États-Unis avec Kowalsky à bord de sa Dodge Challenger. Fan de road movie, de ces grands espaces montagneux ou désertiques qui défilent devant une route interminable, faire une virée autour du grand canyon avec Thelma et Louise à l’arrière de leur Thunderbird, faire de la contrebande d’alcool avec les frères Duke ou fuir la police de Chicago à vive allure en compagnie des Blues Brothers … puis il y a avant tout le plaisir de peindre, les courbes, les chromes, les reflets, le défi de rendre une image crédible dans son réalisme et son action. .

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Exposition Stéphane Paturel et Thierry Bonard

Painting Both artists are passionate about classic cars. For Stéphane Paturel, it’s nostalgia for the American cinema of the 70s, with its endless chases like Steeve McQueen at the wheel of his Ford Mustang in the streets of San Francisco, or Kowalsky’s cross-country drive in his Dodge Challenger. If you’re a fan of road movies, of the wide open spaces of mountains and deserts as they roll past you on an endless road, you could take a trip around the Grand Canyon with Thelma and Louise in the back of their Thunderbird, smuggle booze with the Duke brothers or flee the Chicago police at breakneck speed in the company of the Blues Brothers… then above all, there’s the pleasure of painting, the curves, the chrome, the reflections, the challenge of making an image credible in its realism and action.

German : Exposition Stéphane Paturel et Thierry Bonard

Malerei Beide Künstler sind leidenschaftliche Sammler von Oldtimern. Für Stéphane Paturel ist es die Nostalgie des amerikanischen Kinos der 70er Jahre mit seinen endlosen Verfolgungsjagden wie Steve Mc Queen am Steuer seines Ford Mustang auf den Straßen von San Francisco oder die Durchquerung der Vereinigten Staaten mit Kowalsky an Bord seines Dodge Challenger. Als Fan von Roadmovies, von diesen großen Berg- oder Wüstenlandschaften, die an einer endlosen Straße vorbeiziehen, mit Thelma und Louise auf dem Rücksitz ihres Thunderbirds eine Fahrt um den Grand Canyon machen, mit den Duke-Brüdern Alkohol schmuggeln oder mit den Blues Brothers in rasantem Tempo vor der Polizei in Chicago fliehen … dann ist da vor allem die Freude am Malen, die Kurven, die Chromteile, die Reflexionen, die Herausforderung, ein Bild in seinem Realismus und seiner Handlung glaubhaft zu machen.

Italiano :

Pittura Entrambi gli artisti sono appassionati di auto d’epoca. Per Stéphane Paturel è la nostalgia del cinema americano degli anni ’70, con i suoi infiniti inseguimenti in auto come Steeve McQueen al volante della sua Ford Mustang per le strade di San Francisco, o il viaggio di Kowalsky attraverso il paese con la sua Dodge Challenger. Se siete amanti dei road movie, dei grandi spazi aperti delle montagne e dei deserti che scorrono davanti a una strada infinita, potreste fare il giro del Grand Canyon con Thelma e Louise sul retro della loro Thunderbird, contrabbandare alcolici con i fratelli Duke o fuggire dalla polizia di Chicago a rotta di collo in compagnia dei Blues Brothers… ma soprattutto c’è il piacere di dipingere, le curve, le cromature, i riflessi, la sfida di rendere un’immagine credibile nel suo realismo e nella sua azione.

Espanol :

Pintura Ambos artistas son unos apasionados de los coches clásicos. Para Stéphane Paturel, es la nostalgia del cine americano de los años 70, con sus interminables persecuciones en coche, como la de Steeve McQueen al volante de su Ford Mustang por las calles de San Francisco, o la de Kowalsky atravesando el país en su Dodge Challenger. Si eres fan de las road movies, de los grandes espacios abiertos de las montañas y los desiertos que ruedan frente a una carretera interminable, podrías dar una vuelta al Gran Cañón con Thelma y Louise en la parte trasera de su Thunderbird, hacer contrabando de alcohol con los hermanos Duke o huir de la policía de Chicago a velocidad de vértigo en compañía de los Blues Brothers… pero por encima de todo está el placer de pintar, las curvas, los cromados, los reflejos, el reto de hacer creíble una imagen en su realismo y su acción.

L’événement Exposition Stéphane Paturel et Thierry Bonard Ouistreham a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Caen la Mer